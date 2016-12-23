مقتل وإصابة عدد من قوات النظام السعودي في قصف مدفعي للجيش اليمني استهدف منطقتي نجران وجيزان

صنعاء-سانا

قتل عدد من عناصر جيش النظام السعودي وأصيب آخرون في قصف مدفعي للجيش اليمني على مواقعهم في منطقي نجران وجيزان.

وقال مصدر عسكري لوكالة سبأ اليمنية إن “القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في منفذ الخضراء بعدد من قذائف المدفعية ما أدى إلى تدمير آلية عسكرية ومصرع عدد من الجنود السعوديين”.

كما أشار المصدر إلى أن عدداً من جنود النظام السعودي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في استهداف تجمعاتهم بقذائف المدفعية في موقع القنبور بجيزان إضافة إلى دك تجمعات أخرى جنوب بوابة الموسم لافتاً إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت أيضاً تجمعات للجيش السعودي ومرتزقة العدوان والاحتلال في منفذ علب والمجمع الحكومي وما جاوره في الربوعة بعسير محققة إصابات مباشرة.

وتمكن الجيش واللجان الشعبية من تطهير عدد من المواقع بمنطقة وقز بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف وقتل وإصابة عشرات من مرتزقة النظام السعودي.

وقال مصدر عسكري أن “وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تطهير معظم المواقع لمنافقي العدوان بمنطقة وقز بمديرية المصلوب بعد مواجهات عنيفة خلفت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوفهم”.

إلى ذلك شن طيران النظام السعودي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من محافظة صنعاء مستخدماً قنابل عنقودية.

وقال مصدر أمني في محافظة صنعاء إن “الطيران المعادي استهدف بأكثر من 15 غارة مناطق القتب والمجاوحة والمنار بمديرية نهم مستخدماً قنابل عنقودية ملحقاً أضراراً بليغة بالممتلكات الخاصة ومزارع المواطنين”.

وأشار المصدر إلى أن طيران تحالف العدوان شن غارة على منطقة ضبوة بسنحان ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمنازل.

وكان طيران نظام بني سعود واصل صباح اليوم غاراته على عدد من المحافظات اليمنية مستهدفاً المواطنين اليمنيين وممتلكاتهم باستخدام القنابل العنقودية ما أسفر مقتل أربعة يمنيين بينهم امرأة وإصابة طفلين بجروح خطرة في غارة استهدفت منزلاً بقرية الجزيمة في محافظة صعدة إضافة إلى مقتل طفلتين جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات عدوان بني سعود في منطقة الازهور بمديرية رازح.

ويشن النظام السعودي عدواناً على اليمن منذ السادس والعشرين من آذار من العام الماضي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين ودمار هائل في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية الحيوية.

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