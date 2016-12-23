القوات العراقية تقضي على 20 إرهابياً من تنظيم داعش على طريق بيجي حديثة

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية بدعم من الطيران الحربي على 20 إرهابياً من تنظيم “داعش” على طريق بيجي حديثة في محافظة الأنبار.

وذكر بيان لقيادة عمليات الجزيرة أن “قطعات الفرقة السابعة ولواء مغاوير الجزيرة وبإسناد من طيران الجيش العراقي نفذت إغارة على منطقة المالحة غرب طريق بيجي “حديثة وقتلت إرهابياً وفجرت سيارات مفخخة”.

وتوغلت قوات من الحشد الشعبي في جبال حمرين شرقي مدينة بعقوبة في محافظة صلاح الدين وضبطت ثلاثة أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي ودمرت مقر عملياته في المنطقة.

وأعلن حيدر علي الحيدري أحد القادة الميدانيين في الحشد الشعبي أنه تم “العثور على مهبط غامض في عمق تلال حمرين شمال شرق ب‍عقوبة “مشيراً إلى أن قوات الحشد نفذت عملية نوعية توغلت فيها نحو 30 كيلومتراً من جهة منطقة قزلاق.

ودمرت قوات الحشد الشعبي رتل سيارات لإرهابيي “داعش” تقل أسلحة بعد محاولته فتح ثغرة في الطوق الأمني المفروض حول تلعفر غرب الموصل في محافظة نينوى.

وألقت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على 11 إرهابياً متخفين بين المواطنين في منطقة برغنتي والحود بقضاء الحمدانية شرق الموصل.

وأعلن الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن انفجار سيارة مفخخة في حي الشعلة شمالي العاصمة من دون وقوع إصابات بشرية.

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