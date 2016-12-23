مشهد جوي للأحياء الشرقية بمدينة حلب بعد تحريرها من الإرهابيين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
طلبتنا وجاليتنا في كوبا: اغتيال السفير الروسي في تركيا يؤكد ضرورة تسخير كل الجهود لمحاربة الإرهاب
2016-12-22
لبناني: دعم سورية للمقاومة هو السبب الرئيسي للحرب الإرهابية عليها
2016-12-22
سياسيون وإعلاميون يمنيون: انتصار الجيش العربي السوري في حلب منعطف مهم في مواجهة المؤامرات الأمريكية الصهيونية
2016-12-22
ريابكوف: الولايات المتحدة أظهرت عجزا في ضمان تنفيذ الاتفاقات حول سورية
2016-12-22
مقتل جنديين تركيين اثنين شمال سورية
2016-12-22
المرابطون: الشهيد القنطار سيبقى في الوجدان مثالا للفخر والاعتزاز
2016-12-22
طيران النظام التركي يرتكب مجزرة جديدة في مدينة الباب بحلب راح ضحيتها 24 مدنيا وعشرات الجرحى
2016-12-22
محليات
التعليم العالي: إيقاف الدوام لطلاب التعليم المفتوح بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
2016-12-22
المهندس خميس يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للإدارة المحلية: اجتراح الحلول ووضع التصورات للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي
2016-12-22
الداخلية: إلقاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات بريف دمشق
2016-12-22
رئاسة مجلس الوزراء تحدد عطلتي عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
2016-12-22
وزارة الكهرباء: عطل فني طارىء يقطع الكهرباء عن منطقة مصياف بحماة
2016-12-22
الوزير ترجمان للسفير الصيني: تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية والصين خصوصا في المجال الإعلامي
2016-12-22
البطريرك أفرام الثاني يدعو إلى الصلاة ليحمل العام الجديد الطمأنينة والسلام لسورية والعالم
2016-12-22
رياضة
بمشاركة 16 فريقا.. غدا انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم
2016-12-22
الروماني مارتين مدربا لتشرين وجودت للطليعة
2016-12-22
15 مدربا سوريا ينهون دورة تدريبية للريشة الطائرة في لبنان
2016-12-22
تنفيذية اللاذقية تعمل على تأمين مقر مؤقت لنادي الحفة
2016-12-22
اختتام بطولة مدارس اللاذقية في ألعاب القوى
2016-12-22
انطلاق الدورة المركزية لمدرسات ألعاب القوى في اللاذقية
2016-12-22
بعثة فريق الجيش لكرة القدم تتوجه إلى لبنان لملاقاة فريق نفط الوسط العراقي في بطولة الأندية العربية
2016-12-22
مال وأعمال
نظام آل سعود يقر ميزانية العام القادم بعجز يتجاوز 52 مليار دولار
2016-12-22
شركة الخطوط الجوية الإيرانية تبرم اتفاقا لشراء 100 طائرة ايرباص
2016-12-22
الصناعة خلال 2016… استثمار الطاقات القصوى في المواقع الإنتاجية
2016-12-22
وزارة الكهرباء خلال 2016.. إعادة تأهيل الشبكات ومحطات التوليد المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية
2016-12-22
زراعة 2712 هكتارا بالخضراوات الشتوية في الحسكة
2016-12-22
تحويل الدفعة الرابعة من أثمان العنب العصيري لمزارعي السويداء
2016-12-22
بكلفة تتجاوز 24 مليون ليرة.. استبدال 5 مراكز تحويل كهربائية باستطاعات أكبر في السويداء
2016-12-22
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مشهد جوي للأحياء الشرقية بمدينة حلب بعد تحريرها من الإرهابيين
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مشهد جوي للأحياء الشرقية بمدينة حلب بعد تحريرها من الإرهابيين
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