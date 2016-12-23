الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد الممثل في ثقافي السويداء

السويداء-سانا

احتفل اليوم في صالة المركز الثقافي العربي في السويداء بتخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد الممثل والبالغ عددهم 15 طالباً وطالبة والتي أقامتها شركة البازلت للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتوزيع الفني.

وتضمن حفل التخرج عرض فيلمين الأول بعنوان المظلة والثاني هو 12/5 إضافة إلى عرض مسرحي بعنوان “أوتار”.

وأوضح المشرف على الدورة المخرج الشاب قصي العيسمي في تصريح لمراسل سانا أن دورة إعداد ممثل في مختلف فنون سينما وتلفزيون ومسرح ولجميع الشرائح العمرية هي المشروع الأول من نوعه على مستوى سورية لإعداد كوادر شابة للتمثيل من خلال أربعة مستويات بمدة تدريبية تصل إلى نحو سنة لافتاً إلى أن هذا هو الحفل الأول لتخريج طلاب التمثيل من المستوى الأول في السويداء حيث تقدم للدورة 600 شخص تم اختيارهم من خلال لجنة مختصة.

وأضاف العيسمي أن أعمار الناجحين بالاختبار تراوحت بين 7 و32 سنة مبينا أنها المرة الأولى التي يتم فيها تصوير أفلام سينمائية روائية قصيرة في محافظة السويداء حيث سيشارك فيلم “المظلة” في مهرجان بيروت السنة القادمة فيما الفيلم الثاني تم اختياره في برامج التوعية للأمم المتحدة وهو من إخراج المخرج العيسمي وتأليف الفنان معن دويعر وتمثيل كل من اسكندر أبوشقرا ووليم خضر وأيهم الحج وباسل سريوي وطلال الأعور ونبراس الزاقوت وإنانا حميدان وتيما المنعم وعاليا حامد وكاتيا أبوفخر ووليد أبو حمدان وحيدرة الشوفي ومرام دويعر وشمس دويعر.

حضر حفل التخرج نخبة من الفنانين والمخرجين السوريين.

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