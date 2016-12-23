الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني تعلن أسماء الناجحين في مسابقة لتعيين 65 عاملا وعاملة من الفئات الوظيفية كافة

الحسكة-سانا

نشرت الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني اليوم أسماء الناجحين في المسابقة التي أعلنت عنها في وقت سابق من العام الماضي لتعيين 65 عاملا وعاملة من الفئات الوظيفية كافة.

وبين مدير عام الهيئة الدكتور عمر العاكوب في تصريح لمراسل سانا أن عدد الناجحين بلغ 61 متقدما ومتقدمة من كل الفئات الوظيفية والاختصاصات المطلوبة لافتا إلى إنه في اختصاص الحدادة والنجارة والصحية لم يتقدم أحد وفي اختصاص الحاسوب لم ينجح أحد.

وأوضح العاكوب أنه تم نشر الأسماء في لوحة الإعلانات في الهيئة العامة وفي مبنى المحافظة وسيتم استكمال إجراءات المسابقة بعد تقديم الثبوتيات والأوراق اللازمة.

وكانت الهيئة قد أعلنت نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي عن مسابقة لملء شواغر في اقسام الهيئة العامة ومن كل الفئات الوظيفية وباختصاصات مختلفة.

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