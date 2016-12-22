وزارة الكهرباء خلال 2016.. إعادة تأهيل الشبكات ومحطات التوليد المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية

دمشق- سانا

تركزت جهود وزارة الكهرباء خلال عام 2016 على إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية على شبكات وخطوط التوتر العالي ومحطات التوليد والتحويل بالتوازي مع قرارات وإجراءات خاصة بترشيد الاستهلاك وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع لتطوير المنظومة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

ونفذت الوزارة عددا من المشاريع لدعم المنظومة الكهربائية منها استكمال مشروع التوسع الأول لمحطة توليد دير علي باستطاعة 750 ميغاواط والتي تعمل على مبدأ الدارة المركبة وتمت المباشرة بتنفيذ مشروع التوسع الثاني لمحطة توليد دير علي باستطاعة 750 ميغاواط كما تم الاستلام الأولي لمحطة توليد جندر 450 ميغاواط وهي قيد فترة الضمان حالياً.

وتتابع الوزارة تركيب اللواقط الكهرضوئية من إنتاج معمل سولاريك على أسطح عدد من المباني والمدارس الحكومية وتم منح عدد من التراخيص للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذا المجال اضافة لإعداد الدراسات والإعلان عن تنفيذ عدد من مشاريع الطاقات المتجددة “طاقة شمسية وريحية” سواء على مبدأ “مفتاح باليد” أو على “مبدأ التشاركية”.

كما نفذت الوزارة عددا من المشاريع في مجال نقل وتوزيع الكهرباء منها استكمال تنفيذ عدد من محطات التحويل في مناطق مختلفة كمحطات تحويل مركز الشركة بطرطوس وبرج إسلام في اللاذقية ووضع محطات نقالة في عدد من المناطق بالمحافظات منها جرمانا والسويداء والقبو وتم توسيع استطاعة عدد من محطات التحويل منها سقوبين والسويداء وشمال طرطوس وعدرا 1 وتلكلخ ودير عطية وقطينة والكوم والسن وعدرا الصناعية.

ووقعت الوزارة عددا من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وانتهت من توريد مواد ممولة من الخط الائتماني الايراني لصالح الموءسسة العامة لنقل الكهرباء التي تقوم بمتابعة تنفيذ خططها الاستثمارية لانجاز عدد من مشاريع الاستبدال والتجديد لشبكات التوتر المتوسط والمنخفض بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تركيب خطوط توزيع جديدة وتوسيع استطاعات مراكز تحويل في الأحياء السكنية أو تركيب مراكز تحويل جديدة.

وعملت الوزارة على استبدال خطوط توتر متوسط بطول 312 كم وخطوط توتر منخفض بطول 302 كم واستبدال 577 مركز تحويل و90 ألف عداد وتنفيذ خطوط توتر متوسط جديدة بطول 121 كم وخطوط توتر منخفض بطول 283 كم و579 مركز تحويل و تزويد 75 ألف مشترك جديد.

ونفذت الوزارة من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة عددا من المشاريع البحثية والريادية منها مشروع لضخ المياه باستخدام اللواقط الكهرضوئية في منطقة المزرعة بدمشق على احدى الآبار باستطاعة 13 كيلوواط لصالح الموءسسة العامة لمياه الشرب حيث تم وضعها بالخدمة ومشروع توليد كهرضوئي على سطح مدرسة جودت الهاشمي باستطاعة 18 كيلوواط ومشروع توليد الكهرباء باستخدام اللواقط الكهرضوئية على سطح أحد مباني وزارة الإدارة المحلية والبيئة باستطاعة 15 كيلوواط .

وفي اللاذقية نفذت المؤسسة مشروع إنارة باستخدام اللواقط الكهرضوئية بتقنية الليدات بالتعاون مع شركة سولاريك وتم تنفيذ مشروع توليد الكهرباء باستخدام اللواقط الكهرضوئية باستطاعة 25 كيلوواط على سطح مبنى وزارة الزراعة واعلنت عن تنفيذ مشروع مزرعة ريحية باستطاعة 5ر7 ميغاواط في السنديانة.

كما وقعت الوزارة عددا من مذكرات التفاهم للتعاون في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية منها عقود مع شركتي /ريل يو باور انترناشيونال/ و/ايكسيان الكتريك انجينيرك/ الصينيتين وعقد لتنفيذ محطة تحويل الدعتور 230 /66/20/ كيلو فولط في محافظة اللاذقية متضمنة جميع الأعمال المدنية وتوريد الأجهزة إضافة إلى جميع أعمال التركيب.

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