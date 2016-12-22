الروماني مارتين مدربا لتشرين وجودت للطليعة

دمشق-سانا

عينت إدارة نادي تشرين المدرب الروماني دوريان مارتين مدربا لفريقها الأول بكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز.

كما تم تعيين بشار سرور وهشام كردغلي مساعدين للمدرب.

وأوضح عضو إدارة النادي مسؤول الألعاب الجماعية ياسر لفاح أن تعيين المدرب الروماني جاء نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها ولأن المدرب السابق بشار سرور لا يحمل شهادة التدريب الآسيوية “إي” وفق تعليمات اتحاد الكرة.

كما تعاقدت إدارة نادي الطليعة مع المدرب محمد جودت ليتولى تدريب فريقها الأول وهو يحمل الشهادة الآسيوية “إي” مع المحافظة على الجهاز الإداري والفني للفريق.

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